Der Energiekonzern EnBW will Milliardensummen in seine Stromnetze und weitere Geschäfte stecken und zahlreiche neue Jobs schaffen. "Insgesamt wird die EnBW von 2021 bis 2025 etwa zwölf Milliarden Euro investieren, davon 80 Prozent in Wachstumsthemen", sagte Vorstandschef Frank Mastiaux am Donnerstag bei der Vorlage der Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr. Bis Ende 2021 werde der Versorger voraussichtlich 3600 neue Mitarbeiter einstellen. "Wir wollen wachsen. Konkret wollen wir 2025 ein Ergebnis von mehr als drei ...

