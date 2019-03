Die Störung ist nach Angaben der Deutschen Flugsicherung behoben. Mehrere Flüge mussten abgesagt werden, eine Gefahr für Flugreisende bestand nicht.

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) hat die Probleme in ihrer Lotsen-Software behoben. In der Nacht zum Donnerstag habe man eine bewährte Vorgängerversion installiert, teilte die bundeseigene GmbH am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...