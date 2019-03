Im Corporate Responsibility Report 2018 fasst SIG zusammen, welche Fortschritte das Unternehmen bei seinen unter "Way Beyond Good" zusammengefassten selbstgesteckten Zielen gemacht hat - und was sie für Umwelt, Gesellschaft und SIG bedeuten.SIG hat sich vor drei Jahren auf den Weg gemacht, ein ‚Net Positive"-Unternehmen zu werden, also mehr für Gesellschaft und Umwelt zu tun als in Anspruch zu nehmen. Seither war SIG in Sachen Nachhaltigkeit oft der Erste in seiner Branche: SIG ist das erste Unternehmen, das seinen Kunden ermöglicht auf jeder Kartonpackung das FSC-Label nutzen zu können. Bis Ende ...

