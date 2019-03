TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mehrheitlich mit Abgaben haben sich am Donnerstag die Börsen in Ostasien und Australien gezeigt. Weiterhin hielten Wachstumssorgen die Investoren an der Seitenlinie. Dabei wurde auf weitere wichtige Indikatoren gewartet, wie das US-Wirtschaftswachstum im vierten Quartal, das im Verlauf des Tages veröffentlicht wird. Auch positive Aussagen zu den Handelsgesprächen zwischen den USA und China zeigten kaum Wirkung. Laut US-Vertretern hat man Fortschritte in allen Bereichen erzielt, auch wenn noch einige Hürden zu überwinden seien. Die Investoren warteten hier auf ein endgültiges Abkommen, hieß es von Teilnehmern.

Das kräftigste Minus verzeichnete die Börse in Tokio, wo es für den Nikkei-225 um 1,6 Prozent auf 21.034 Punkte abwärts ging. Hier belastete der leicht anziehende Yen. Der Dollar reduzierte sich auf 110,10 Yen, nach 110,60 Yen am Vortag. Daneben ist die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen mit minus 0,10 Prozent erneut auf den tiefsten Stand seit zweieinhalb Jahren gefallen.

Der Schanghai-Composite sank um 0,9 Prozent auf 2.995 Punkte. Für den Hang-Seng-Index ging es nach einem Schlussspurt noch um 0,2 Prozent nach oben. Der Kospi in Seoul gab um 0,8 Prozent nach. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent, angetrieben von Kursgewinnen bei den Energie- und Konsumwerten.

Technologiewerte mit Abgaben - Auch Infineon mit Gewinnwarnung

Leichte Abgaben verzeichneten die Halbleiterwerte, die schon an der Wall Street um 1,2 Prozent gefallen waren. Grund war die Umsatz- und Gewinnwarnung von Infineon. Der Chip-Hersteller rechnet nach Auswertung von internen Daten und aktuellen Konjunkturindikatoren mit einer längeren Phase der Abschwächung als bisher erwartet. Er senkte deshalb seine Wachstumsprognose für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 deutlich. Die Schwäche im Chip-Sektor sei allerdings bereits bekannt, hieß es von Analysten.

Bereits am Dienstag hatte Samsung Electronics eine Gewinnwarnung ausgegeben. Der Konzern rechnet für das erste Quartal mit einem Ergebnis unter den Erwartungen und verwies auf schwächere Umsätze bei Displays und Speicherchips. Die Aktien von Samsung Electronics verloren in Seoul 0,2 Prozent, für SK Hynix ging es um 1,5 Prozent nach unten. Die Titel von LG Electronics büßten 2,4 Prozent ein.

Die Aktie des chinesischen Telekommunikationsunternehmens ZTE kletterte um 10 Prozent. Das Unternehmen meldete für das Jahr 2018 einen Verlust von 1 Milliarde Dollar, belastet allerdings durch eine Strafe der US-Behörden, wonach das Unternehmen gegen Sanktionen im Handel mit Nordkorea und dem Iran verstoßen haben soll. Das operative Geschäft erhole sich dagegen weiter, teilte das Unternehmen mit.

Mit dem leicht anziehenden Yen zeigten sich die Exportwerte in Japan mit Kursabgaben. Die Aktien von Sony reduzierten sich um 1,9 Prozent, Toyota Motor fielen um 1,6 Prozent und Nissan verzeichneten einen Abschlag von 1,6 Prozent.

Weiteres Rekordhoch in Neuseeland

Dagegen schloss der Aktienmarkt in Neuseeland erneut auf einem Rekordhoch, der NZX 50 erhöhte sich um 0,7 Prozent. Die neuseeländische Notenbank hatte am Vortag wie erwartet das Zinsniveau bestätigt, jedoch angedeutet, dass der nächste Zinsschritt wohl eine Senkung sein dürfte. "Angesichts der schwächeren globalen Wirtschaftsaussichten und der verminderten Dynamik des Binnenkonsums ist es eher wahrscheinlich, dass der nächste Zinsschritt nach unten gehen wird", so die Reserve Bank of New Zealand. Trotz der Bedenken signalisierte die Notenbank, dass sie nicht in Eile sei, die Zinsen zu senken.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.176,10 +0,65% +9,38% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.033,76 -1,61% +5,09% 07:00 Kospi (Seoul) 2.128,10 -0,82% +4,27% 07:00 Schanghai-Comp. 2.994,94 -0,92% +20,09% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.714,14 +0,16% +11,33% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.536,26 -0,06% +8,32% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.205,10 +0,21% +4,22% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.640,71 -0,12% -2,83% 10:00 BSE (Mumbai) 38.280,79 +0,39% +5,59% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1240 -0,1% 1,1249 1,1264 -2,0% EUR/JPY 123,74 -0,4% 124,28 124,61 -1,6% EUR/GBP 0,8557 +0,1% 0,8550 0,8536 -4,9% GBP/USD 1,3137 -0,1% 1,3154 1,3195 +3,1% USD/JPY 110,10 -0,4% 110,49 110,60 +0,4% USD/KRW 1138,91 -0,1% 1139,59 1135,95 +2,2% USD/CNY 6,7290 +0,0% 6,7272 6,7208 -2,2% USD/CNH 6,7377 +0,0% 6,7371 6,7294 -1,9% USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8492 7,8492 +0,2% AUD/USD 0,7089 +0,1% 0,7085 0,7097 +0,6% NZD/USD 0,6812 +0,1% 0,6803 0,6797 +1,5% Bitcoin BTC/USD 4.003,55 -0,2% 4.010,25 3.980,88 +7,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,00 59,41 -0,7% -0,41 +26,9% Brent/ICE 67,44 67,83 -0,6% -0,39 +23,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.308,55 1.309,60 -0,1% -1,06 +2,0% Silber (Spot) 15,27 15,29 -0,1% -0,02 -1,5% Platin (Spot) 859,80 852,00 +0,9% +7,80 +8,0% Kupfer-Future 2,87 2,86 +0,2% +0,01 +8,5% ===

