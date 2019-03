Der Linzer IT-Dienstleister S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5) will für 2018 eine Dividende in Höhe von 16 Eurocent ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (13 Eurocent) ist dies eine Erhöhung um knapp 23 Prozent. Beim derzeitigen Börsenkurs von 22,34 Euro entspricht die Ausschüttung einer aktuellen Dividendenrendite von 0,72 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 21. Mai 2019 statt. Im Jahr 2014 hat das im ...

