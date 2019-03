Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Vertreter der Europäischen Zentralbank hätten gestern die Gelegenheit dazu gehabt, die bei Marktteilnehmern vorherrschenden Konjunktursorgen zu lindern, so die Analysten der Helaba.Diese Chance hätten sie nicht genutzt. Im Gegenteil: Präsident Draghi habe unter anderem davon gesprochen, im Falle einer stärkeren Konjunktureintrübung die Zinswende weiter hinauszögern zu wollen und EZB-Vize Guindos habe davor gewarnt, dass die trüben Konjunkturaussichten die Finanzstabilität gefährden könnten, indem in einigen Ländern Sorgen über die Schuldentragfähigkeit aufkämen. Auffällig seien derzeit die stark rückläufigen Inflationserwartungen in der Eurozone. Der Forward-Satz für fünf Jahre in fünf Jahren weise mit Werten um 1,35% den niedrigsten Stand seit Oktober 2016 auf. Bisherige historische Tiefststände aus dem Jahr 2016 hätten um 1,25% gelegen. Angesichts einer Lohnsteigerungsrate von zuletzt 2,3% in der Eurozone sei dies als ambitioniert zu bezeichnen. ...

