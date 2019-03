Wien (www.anleihencheck.de) - Auch der gestrige Tage vermochte im Brexit-Drama keine Wendung herbeizuführen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Das britische Parlament beschränke sich weiterhin darauf zu sagen, was es nicht möchte, anstatt einen Ausweg aus der Sackgasse aufzuzeigen. So habe das Angebot Mays, nach Zustimmung zum Austrittsabkommen zurückzutreten, die nordirische DUP nicht überzeugen können. Ungeachtet dessen plane die Regierung, das Abkommen morgen abermals zur Abstimmung zu bringen. Auch in den gestern abgehaltenen indikativen Abstimmungen habe keines der vorgelegten Alternativszenarien eine Mehrheit erreichen können. Interessanterweise hätten die Optionen "Referendum über Austrittsvertrag" und "Zollunion" jeweils mehr Stimmen als vor zwei Wochen Mays Austrittsabkommen erhalten. Beide Optionen würden den hartgesottenen Brexiteers gar nicht schmecken, was die Erfolgschancen von Mays Deal grundsätzlich wieder erhöhe. ...

