Tallinn, Estland (ots/PRNewswire) - Estland, eines der weltweit führenden Tech-Zentren, führt bis Ende März eine weltweite Rekrutierungskampagne durch, um die besten IT-Experten der Welt zu rekrutieren und sie in Tech-Unternehmen wie Transferwise, Taxify, Veriff und Swedbank Estonia unterzubringen, die auf der Suche nach neuen Talenten sind.



Die estnische Hauptstadt Tallinn beherbergt heute bereits pro Kopf den höchsten Anteil an Technologieunternehmen mit einem geschätzten Wert von mehr als einer Milliarde USD. Insgesamt gibt es in Estland derzeit rund 550 Start-ups, die in verschiedenen Branchen, von der Finanztechnologie bis zur Umwelttechnik und anderen Bereichen, tätig sind. Das Start-up-Wachstum erreichte 2018 einen bedeutenden Meilenstein: Die Anzahl der Start-up-Mitarbeiter ist seit 2017 um 26 Prozent gestiegen[1].



"Lassen Sie sich nicht von der geringen Größe Estlands täuschen: Das Land hat seinen festen Platz in der Digitalwirtschaft. Die Start-up-Community in Estland ist eng miteinander verbunden und bietet Tech-Profis unzählige Möglichkeiten, ihre Ideen auf lokaler und internationaler Ebene umzusetzen", so Kaisa-Triin Kosenkranius, Leiterin des Career Hunt-Projekts des "Work in Estonia"-Programms.



Daten, die vom Estonian Startup Leaders Club erhoben wurden, haben ergeben, dass 581 Mitarbeiter aus dem Ausland bei Start-ups in Estland beschäftigt sind. Und Estland versucht, weitere globale Tech-Talente anzuwerben und nach Tallinn zu holen. Das Programm "Work in Estonia" - eine Initiative der estnischen Regierung - hat kürzlich die zweite Ausgabe seines jährlichen "Career Hunt"-Programms gestartet.



In einer ähnlichen Kampagne, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurde, haben sich 5.500 Menschen aus aller Welt um eine Stelle in Estland beworben. In der diesjährigen Kampagne ruft Estland erneut Tech-Spezialisten dazu auf, sich um ein Vorstellungsgespräch zu bewerben, das unzählige neue Chancen eröffnen kann. Diejenigen, die in den Vorstellungsgesprächen der ersten Qualifizierungsrunden erfolgreich waren, fliegen zu einer fünftägigen All-Inclusive-Tech-Tour nach Estland, auf der sie die Gelegenheit bekommen, weitere Bewerbungsgespräche mit wichtigen Persönlichkeiten zu führen.



"Vor der Kampagne wusste ich nur wenig über Estland. Aber die Unternehmen, die ich kennengelernt habe, haben mich davon überzeugt, dass Estland genau das Richtige für mich ist", erzählt Luiz Felipe de Souza Gomes aus Brasilien, der im ersten Career Hunt erfolgreich war und heute in Tallinn lebt und arbeitet.



Maria de las Mercedes aus Argentinien, eine weitere Teilnehmerin aus dem ersten Jahr der Kampagne, erläutert: "Die Arbeitsweise und die Funktionsweise der Unternehmen hier ist sehr horizontal. Jeder Mitarbeiter des Unternehmens ist erreichbar."



An der diesjährigen Initiative beteiligen sich 14 Schwergewichte der estnischen IT-Branche daran, Talente zu finden und zu fördern. Dazu gehören Transferwise, Monese, Veriff, Starship Technologies, Pipedrive, Thorgate, Taxify, Malwarebytes, Finestmedia, Icefire, betPawa, Swedbank Estonia, Genius Sports Services Estonia und Mooncascade.



Das massive Wachstum der Gründungsfinanzierung - gestützt durch Investitionen in Höhe von 328 Millionen USD, die im letzten Jahr eingegangen sind - in Kombination mit der steigenden Anzahl der technischen Angestellten haben dazu geführt, dass Estlands Start-up-Szene dynamischer denn je ist.



Bewerbungen für Career Hunt 2019 werden bis zum 31. März 2019 online entgegengenommen.



Vollständige Profile der teilnehmenden Unternehmen und die Anforderungen an die Kandidaten finden Sie hier: https://careerhunt.eu/



Über Work in Estonia:



Work in Estonia ist ein Programm von Enterprise Estonia, einer nationalen Stiftung zur Unterstützung des Unternehmertums, deren Ziel es ist, talentierten Spezialisten in aller Welt Estland als attraktiven Arbeitsort und Wohnsitz vorzustellen. Estland konkurriert mit mehreren europäischen Ländern um technische Talente im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie und verfügt derzeit über 7.000 Fachkräfte.



