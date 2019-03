Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Easyjet von 1683 auf 1571 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Eine in Frage stehende Verbraucherstimmung veranlasse ihn zu einer niedrigeren Erwartung bei den Durchschnittserlösen, was 2019 auch negativ auf den erwarteten Vorsteuergewinn durchschlage, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dennoch rechnet Glynn mit einer soliden Entwicklung bei den Ticketpreisen. Der Experte sieht in Easyjet weiter einen strukturellen Gewinner im Kurzstreckenbereich innerhalb Europas./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 04:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-03-28/10:42

ISIN: GB00B7KR2P84