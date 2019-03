Der Flughafen Wien setzt sich zum vierten Mal bei den Skytrax-Awards in der Kategorie "Best Airport Staff in Europe" als Gewinner durch. Über 13,5 Mio. Reisende bewerteten bei einer Passagierbefragung des internationalen Marktforschungsinstituts die Dienstleistungsorientierung, Freundlichkeit und Kompetenz der Mitarbeiter in Wien als herausragend. Insgesamt steht der Flughafen Wien damit zum fünften Mal auf dem Skytrax-Podest: 4x als Gewinner des Awards "Best Airport Staff in Europe", 1x auf dem zweiten Platz. Seit 2015 trägt der Wiener Flughafen außerdem das 4-Star-Prädikat von Skytrax.

