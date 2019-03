Das sieht nicht gut aus für Bayer: Die Aktie kracht heute auf ein neues 5-Jahres-Tief und hat in den vergangenen 6 Monaten 26% an Wert verloren. Dabei ging es alleine in der 2-Wochen-Betrachtung um ganze 18% in den Keller. Am Mittwoch (Ortszeit) hatte eine US-Jury geurteilt, dass Bayer einen Kläger Schadenersatz in Gesamthöhe von 80,3 Millionen Dollar (71,4 Mio Euro) zahlen...

Den vollständigen Artikel lesen ...