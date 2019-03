Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Der Preisdruck in Deutschland bleibt überschaubar, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Nach dem ölpreisbedingten Anstieg der Verbraucherpreise auf deutlich über 2% gg. Vj. im Oktober 2018 habe sich die Teuerung zuletzt deutlich unter dieser Marke eingependelt. Gestiegene Energiekosten hätten im März aber voraussichtlich für eine über dem Saisonmuster liegende Monatsveränderung gesorgt (Prognose: +0,8%). Dadurch würde die Jahresveränderungsrate des nationalen Verbraucherpreisindex (CPI) wieder von 1,5% auf 1,7% an- und mit dem Wert für den für europäische Zwecke harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gleichziehen. Dieser dürfte aufgrund von Basiseffekten im Jahresvergleich denselben Wert ausweisen wie im Februar. In den kommenden Monaten würden die Analysten mit Blick auf die Abschwächung der BIP-Dynamik insgesamt mit Inflationsraten rechnen, welche die Marke von 2% weiterhin nicht überschreiten würden. (28.03.2019/alc/a/a) ...

