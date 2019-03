Hannover (www.anleihencheck.de) - Am Berichtstag war erneut Sicherheit bei den Anlegern am deutschen Anleihenmarkt gefragt, so die Analysten der Nord LB.Wie sonst sei es erklärlich, dass die Renditen weiter auf dem Rückzug gewesen seien. Mit -0,08% habe die zehnjährige Bundesanleihe den tiefsten Stand seit Oktober 2016 erreicht. US-Anleihen hätten im Handelsverlauf ihre frühen Gewinne etwas weiter ausgebaut. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen seien um 13/32 Punkte auf 102 5/32 Punkte gestiegen und hätten mit 2,38% rentiert. (28.03.2019/alc/a/a) ...

