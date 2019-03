Rothrist (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100001178 heruntergeladen

werden -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100001178 -



Die Rivella Gruppe blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018

zurück. Der Gruppen-Umsatz belief sich auf 139 Millionen

Schweizerfranken, was einem Plus von 2.3 % gegenüber Vorjahr

entspricht. In der Schweiz trugen das neue, leichte Rivella Refresh

und im Ausland die Rekord-Verkäufe in Holland zum guten Resultat bei.



2018 hat die Rivella-Gruppe insgesamt 107 Millionen Liter

Erfrischungs- und Fruchtsaftgetränke verkauft, was einem Umsatz von

139 Millionen Schweizerfranken entspricht. Mit einem Plus von 13.8 %

schnitt das Ausland überdurchschnittlich ab, getrieben durch das

ungebrochene Wachstum in Holland. Die Inlandverkäufe legten um 1.2 %

zu. Zu verdanken war dies insbesondere dem neuen, leichten Rivella

Refresh und der Tatsache, dass Rivella seit dem letzten Jahr auch bei

Aldi und Lidl erhältlich ist. Mit dem alkoholfreien Apérogetränk URS

hat die Rivella-interne Start-up-Abteilung für eine erste

Überraschung gesorgt.



Konsumenten lieben Rivella Refresh



Die Absätze der neuen zuckerreduzierten Rivella-Sorte haben

sämtliche Erwartungen übertroffen. Und so wurde Rivella Refresh als

beliebteste Produktneuheit der Schweizer Konsumenten vom

Markenartikelverband PROMARCA mit dem «Star of the Year»

ausgezeichnet. «Zucker ist ein Riesenthema, an dem heute kein

Lebensmittelhersteller mehr vorbei kommt», ist Erland Brügger,

Geschäftsleiter Rivella, überzeugt. Für die Rivella AG ist das Thema

jedoch nicht neu. Vor genau 60 Jahren hat sie als erste

Getränkeproduzentin den Konsumenten mit Rivella Blau eine

kalorienarme Version angeboten. Dass sich Rivella nicht damit

begnügen darf, ist sich Erland Brügger bewusst: «Für die

Weiterentwicklung der Produktzusammensetzungen und eine verständliche

Deklaration der Nährwerte setzen wir uns tagtäglich ein», versichert

er.



Erfolgsgeschichte Holland



Zum neunten Mal in Folge konnte Rivella im Ausland wachsen; dieses

Jahr im zweistelligen Bereich. Neben Frankreich und Luxembourg hat

hauptsächlich Holland zum Rekordergebnis von 32 Millionen Litern

beigetragen. Mit der Botschaft «Naturel is wel zo lekker» ist es

Rivella dort gelungen, sich mit Rivella Still auch in der Kategorie

der kohlensäurefreien Getränke zu etablieren.



Fabrikerneuerung abgeschlossen



Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Rivella AG erneut über 10

Millionen Schweizerfranken in Produktionsanlagen investiert. Mit der

letzten Bauetappe, dem Ersatz der Verpackungsmaschinen, konnte der

Fünfjahresplan zur kompletten Erneuerung der Fabrik abgeschlossen

werden. Heute verfügt die Familienunternehmung in Rothrist über

modernste Anlagen, die eine energieeffiziente und ressourcenschonende

Getränkeherstellung garantieren.



Mit neuen Produkten in die Zukunft



Im Markt Schweiz sorgt Rivella zurzeit mit verschiedenen

Produktneuheiten für Abwechslung. Ganz aktuell gibt's Rivella in der

Geschmacksrichtung «Holunderblüte». Das noch junge Segment der

gekühlten, kaltgepressten Michel-Pure-Taste-Frischsäfte wird laufend

mit neuen Varietäten ergänzt: Nach den Sorten «Grapefruit» und

«Multifrucht» für die Gastronomie ist in Kürze mit einer neuen

Beeren-Ingwer-Kreation für den Unterwegskonsum zu rechnen. Als

Ergänzung zur klassischen Michel Apfelschorle hat die Unternehmung

eine Michel Schorle auf Basis von Rhabarber- und Himbeersaft

lanciert. Für einen Koffeinkick schliesslich sorgt das neue

Michel-Fruchtsaftgetränk «Matcha Boost», das in diesen Tagen erstmals

ausgeliefert wird.



Pressebilder kostenlos unter www.pprmediarelations.ch/image/rivella

www.rivella-group.com



Originaltext: Rivella AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100001178

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100001178.rss2



Kontaktperson bei Rivella:

Monika Christener, Unternehmenskommunikation,

Telefon 062 785 41 11, monika.christener@rivella.ch.