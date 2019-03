Die Pro Lithium-Ion-Technologie und der in dem Schlagbohrschrauber zum Einsatz kommende, bürstenlose Motor sorgen für ein Drehmoment von 75 Nm. Die maximale Schlagzahl beträgt im ersten Gang 7150 Umdrehungen pro Minute. Im zweiten Gang sind es bis zu 27300. Für Schraubarbeiten unter beengten Platzverhältnissen lässt sich das 13-mm-Schnellwechselbohrfutter mit einem Handgriff abnehmen. Dann ist das Gerät nur noch 151 mm lang und kann mit Bits in einer 1/4? Hex-Aufnahme bestückt werden. Bits bis 25 mm Länge können auch bei aufgestecktem Bohrfutter in der Aufnahme bleiben. So ist ein einfacher und schneller Wechsel zwischen Bohren mit und Schrauben ohne Bohrfutter möglich. Das macht in vielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...