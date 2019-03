Deutsche Unternehmen suchen weiterhin so viele Arbeitskräfte wie selten zuvor. Im März habe sich die Zahl der unbesetzten Jobs auf dem hohen Niveau der beiden Vormonate gehalten, teilte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Nürnberg mit und verwies auf ihren monatlich ermittelten Stellenindex. Der seit 2005 bestehende BA-X verharrte im März bei 255 Punkten. Gemessen am Vorjahresmonat stieg er um vier Punkte an.

Mehr offene Stellen verzeichnete die BA im Baugewerbe, der öffentlichen Verwaltung, der Entsorgungswirtschaft, im Handel sowie im Gesundheits- und Sozialwesen. Die absolute Zahl der unbesetzten Jobs will die Bundesagentur mit den März-Arbeitslosenzahlen an diesem Freitag veröffentlichen.

Hauptgrund für die hohe Arbeitskräftenachfrage ist laut BA die immer noch gute Konjunktur. Trotz wirtschaftlicher Eintrübung sei die Beschäftigung auf einem historischen Höchststand. Vermehrte Jobwechsel würden die Zahl neu zu besetzender Stellen zusätzlich erhöhen. Außerdem sei es schwierig, Personal etwa für Bau- und Pflegeberufe zu finden. Dies führe dazu, dass die Arbeitsstellen länger unbesetzt blieben./bak/DP/jha

