Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Siemens Gamesa von 15,20 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konzern profitiere vom Boom bei Windanlagen auf hoher See, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 17:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-03-28/11:19

ISIN: ES0143416115