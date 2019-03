FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 5235 (5460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS INITIATES METRO BANK PLC WITH 'UNDERWEIGHT' - TARGET 650 PENCE - BARCLAYS RAISES CYBG TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 220 (230) PENCE - BERENBERG CUTS EDDIE STOBART PRICE TARGET TO 160 (200) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS MORRISON SUPERMARKETS TO 'MARKET-P.' ('OUTP.') - PT 240 (280) P. - CANACCORD RAISES ACCESSO TECHNOLOGY TO 'BUY' ('HOLD') - PT 1400 (3000) PENCE - CITIGROUP RAISES BAT TO 'BUY' ('NEUTRAL') - PRICE TARGET 3600 (3000) PENCE - CITIGROUP RAISES IMPERIAL BRANDS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - PT 3000 (2700) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1571 (1683) PENCE - 'OUTPERFORM' - FTSE INDICATED +0.18% TO 7207 (CLOSE: 7194.19) POINTS BY IG - JPMORGAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 772 (955) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES HANSTEEN TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 110 (105) PENCE - PANMURE CUTS SEEING MACHINES LD TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 3 (28) PENCE - PEEL HUNT RAISES SECURE TRUST BANK TO 'HOLD' ('SELL') - PT 1300 (1100) PENCE - RBC CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 5200 (6300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS GOCOMPARE PRICE TARGET TO 115 (125) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 3500 (3400) PENCE - 'OUTPERFORM' - SHORE CAPITAL RAISES S&U TO 'BUY' ('HOLD') - UBS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 925 (800) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 215 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 700 (650) PENCE - 'NEUTRAL'



