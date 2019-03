Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg/Hannover (pts020/28.03.2019/11:00) - Vom 1. bis 5. April 2019 findet die internationale Leitmesse für die Industrie in Hannover statt, in diesem Jahr mit dem Leitthema "Integrated Industry - Industrial Intelligence". Über 200.000 erwartete BesucherInnen treffen auf etwa 6500 Aussteller. Als einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation wird auch die Vogel Communications Group mit einem großen Messestand in Halle 15, D41 sowie mit vielfältigen Aktivitäten in Hannover vertreten sein. So produziert das Team des Fachmediums "MM Maschinenmarkt" in einer gläsernen Redaktion direkt am Messestand die "MM Messe Daily". Die offizielle Messezeitung wird auf dem Gelände verteilt und bietet den Besuchern tagesaktuell recherchierte Inhalte. Zudem gibt es auf der MM-Website einen Themenkanal zur Hannover Messe. Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums präsentiert sich "MM Maschinenmarkt" auf der Messe in einer eigenständigen MM-Area und bietet u.a. Gespräche mit der Chefredaktion an. Außerdem findet vom 2. bis 4. April, jeweils von 9 bis 10 Uhr, ein Redaktionsfrühstück statt. Zudem gibt es am Messestand vielfältige weitere Möglichkeiten zum Know-how-Austausch sowie zum Networking: * Dienstag, 2. April 2019, 11 bis 12.30 Uhr "Next Industry - Das Kompendium für Vorausdenker" lädt Autoren und Mitglieder des Gremiums "Board of Excellence" zum Networking ein. * Dienstag, 2. April 2019, 14 bis 15.30 Uhr Lernen Sie das neue Portal "Mission Additive" in einem Round-Table-Gespräch zum Thema "Additive Fertigung" kennen. Anmeldung per Mail an: Joscha.Riemann@vogel.de * Mittwoch, 3. April 2019, 14 bis 15.30 Uhr Das Portal "Industry of Things" veranstaltet ein Expertentreffen mit Themencamps zu "Funktechnologie", "Security", "Digitale Transformation", "IoT & Plattformen" sowie "IoT & Additive Fertigung". Anmeldung per Mail an: IoT@vogel.de Parallel dazu findet das B2B-Marketing-Treffen statt, ein Austausch für Marketingverantwortliche aus der Industrie. Dazu lädt das Portal "marconomy" interessierte MessebesucherInnen ein. Hier geht es zur Anmeldung: https://www.marconomy.de/hmi2019_expertentreffen Sie finden den Messestand der Vogel Communications Group in Halle 15, D41. Bei Rückfragen und Anfragen zu unseren Leistungen sowie zur Vereinbarung von Informationsgesprächen wenden Sie sich bitte an Dr. Gunther Schunk, E-Mail: gunther.schunk@vogel.de. Vogel Communications Group http://www.vogel.de ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportale, 100+ Business-Events sowie zahlreiche mobile Angebote und internationale Aktivitäten. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/Wirtschaft/Steuern und B2B-Kommunikation. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190328020

