Miguel Giribet Giral - mit zukünftigem Sitz in Madrid - wird General Manager der EMEA und APAC Region.



- Die eBay-Firma StubHub erfand das Ticketing im Jahr 2000 neu und verbindet somit Fans aus 40 Ländern.



StubHub, der weltweit größte Ticketmarktplatz, gibt heute die Ernennung von Miguel Giribet Giral (41) zum internationalen Geschäftsführer bekannt.



Giral wird das weitere Wachstum von StubHub außerhalb des Heimatmarktes USA vorantreiben und ausbauen. Diese Funktion übernimmt er von Lauren St. Clair (CFO, StubHub International) und Rafa Ortiz (Leiter Unternehmensentwicklung).



Giral war zuvor bei dem internationalen Online-Modehaus Privalia tätig, wo er während seiner achtjährigen Tätigkeit als kaufmännischer Geschäftsführer und in verschiedenen anderen Funktionen der Unternehmensleitung verantwortlich war. Im Vorfeld war Giral als Unternehmensberater tätig; seine Karriere begann bei Siemens VDO. Er hat einen MBA bei der IESE Business school erworben.



Die eBay-Firma StubHub, die heute über 10 Mio. Sport-, Musik- und Theaterveranstaltungen in 40 Ländern anbietet, verkauft im 1,3 Sekunden-Takt ein Ticket weltweit.



StubHub-Präsident Sukhinder Singh Cassidy: "Wir freuen uns, dass Miguel Giribet Giral unser Team bereichern wird. Seine Erfahrung und sein Engagement unterstützen unseren Anspruch als Marktführer entscheidend. Wir helfen damit Fans, anwendungssicher und zuverlässig Tickets für spannende Veranstaltungen zu erwerben."



"Unser internationales Geschäft weist ein sehr hohes Wachstumspotenzial auf, insbesondere weil der Markt für Live-Veranstaltungen sich immer internationaler ausrichtet. Unsere Kunden sind zunehmend bereit, länderübergreifend zu reisen, um an einer von ihnen gewünschten Veranstaltung teilzunehmen. Beispiele sind NFL-Spiele in London oder auch der anstehende Anthony Joshua-Kampf in New York."



Miguel Giribet Giral: "Ich bewundere seit langer Zeit StubHub's Fähigkeit, Innovation und Technologie zu verbinden und die Bedürfnisse von Millionen Kunden an oberste Stelle zu setzen."



"StubHub ist ein beeindruckendes Unternehmen und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Partnern. Es brechen aufregende Zeiten für StubHub in Europa und auf globaler Ebene an."



