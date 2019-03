In den vergangenen drei Monaten stieg der Rohölpreis für Brent von 52 US-Dollar auf 68 US-Dollar pro Barrel. Das 52-Wochen-Hoch lag bei 86 US-Dollar. Auch für WTI ging es nach oben: Von 45,39 US-Dollar pro Barrel am 28.12.2019 auf 60 US-Dollar am 26.03.2019. Der Preis des Nordseeöls Brent ist 2019 bisher um fast 26 Prozent gestiegen. Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege für ...

