Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach einer weiteren Schlappe im Glyphosat-Prozess auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Nach dem Urteil im ersten Teil des Prozesses sei der Schuldspruch in der zweiten Runde keine große Überraschung, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der zugesprochene Schadensersatz sei niedriger als in einem ähnlichen Prozess aus dem Vorjahr und könnte wie damals nochmals reduziert werden. Berufungsrunden dürften nun einige Zeit in Anspruch nehmen./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / 07:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-03-28/11:42

ISIN: DE000BAY0017