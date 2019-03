Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon nach einer Gewinnwarnung auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Es sei noch zu früh zu glauben, die Marktschätzungen hätten die Talsohle erreicht, schrieb Analyst David Mulholland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaube aber daran, dass der Konsens für den Chipkonzern nun auf eine vielversprechende Basis zurückgesetzt wird./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 08:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-03-28/11:45

ISIN: DE0006231004