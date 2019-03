Basel (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100067420 -



- Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) unterstützt den

Abschluss des institutionellen Abkommens (InstA) mit der EU.

- Das Abkommen verbessert die Rechtssicherheit und schafft die

notwendige Grundlage, um den bilateralen Weg und den Marktzugang

souverän weiterzuentwickeln.

- Die SBVg fordert im Rahmen der weiteren Gespräche mit der EU

konkrete Schritte zur Verbesserung des Marktzugangs für den

Bankensektor.

- Im Vordergrund stehen dabei der Abschluss finanzspezifischer

Äquivalenzverfahren, die Verbesserung des Prozesses bei der

Äquivalenzanerkennung (Äquivalenzregime) und sinnvolle

Marktzugangslösungen.



In Kürze



Die Bankenbranche hat ein grosses Interesse daran, den

erfolgreichen bilateralen Weg mit der EU fortzuführen. Als wichtige

Exportindustrie sind die Banken auf Marktzugang angewiesen. Heute

haben die Banken jedoch nur einen beschränkten Zugang zum EU-Markt.

Die SBVg unterstützt deshalb den Abschluss des InstA. Eine

institutionelle Regelung mit der EU, wie im zur Diskussion stehenden

Abkommen, ist ein entscheidender Schritt, um den bestehenden

Marktzugang dank verlässlicher Prozesse und verbesserter

Rechtssicherheit zu sichern. Zugleich schafft das InstA die

Grundlage, um darüber hinaus praktikable Marktzugangslösungen

konkretisieren zu können. Die SBVg beurteilt das Abkommen in seiner

Gesamtheit eindeutig positiv. Auch aus Sicht der Bankenbranche

bestehen aber gewisse Punkte, die es mit der Unterzeichnung zu klären

gilt.



Die SBVg befürwortet den Abschluss des InstA auf Basis des

vorliegenden Textentwurfes. Der Verwaltungsrat der SBVg hat eine

klare Zustimmung zum Abkommen beschlossen. Herbert Scheidt, Präsident

des Verwaltungsrates der SBVg, betont: «Für die Schweiz und für den

Finanzplatz ist das vorliegende Rahmenabkommen wichtig und

vorteilhaft. Die klar definierten Prozesse stärken die

Rechtssicherheit für beide Seiten. Für die Banken schafft das

institutionelle Abkommen die Grundlage für den Erhalt und die

Verbesserung ihres Marktzugangs.» Der Marktzugang ist für die Schweiz

als Weltmarktführerin im grenzüberschreitenden

Vermögensverwaltungsgeschäft von zentraler Bedeutung, denn ein

substantieller Anteil der verwalteten Vermögen stammt von Kunden, die

im EU-Raum domiziliert sind. «Ohne dieses Abkommen wird es für die

Schweiz schwierig, den Markzugang zu sichern und weiterzuentwickeln»,

sagt Herbert Scheidt.



Auch aus Bankensicht gibt es gewisse offene Punkte, die es mit der

Unterzeichnung noch zu klären gilt. Die SBVg schliesst sich

diesbezüglich der Position von Economiesuisse an. Nun ist der

Bundesrat gefordert, auf Basis der Konsultationsergebnisse Position

zu beziehen. «Aus Bankensicht ist es ein zweifaches Ja. Ein Ja zum

Abkommen. Und ein Ja zu wenigen noch notwendigen Klärungen - im

Interesse eines qualitativ hochstehenden und mehrheitsfähigen

Rahmenabkommens», so Scheidt.



Rahmenabkommen versachlicht die Handelsbeziehungen



Für die Bankbranche, anders als für andere Wirtschaftszweige, geht

es nicht nur um eine «Weiterentwicklung» des bilateralen Wegs,

sondern auch um die Sicherstellung des bestehenden Marktzugangs. Die

SBVg geht davon aus, dass ein Rahmenabkommen zu einer Versachlichung

der bestehenden Äquivalenzverfahren führen wird. Dies betrifft nicht

nur das Thema der Börsenäquivalenz, sondern auch andere

Äquivalenzverfahren des gegenwärtigen EU-Drittstaatenregimes. Bei den

aktuell offenen Verfahren erwartet sie einen zügigen Abschluss.



Im Bereich der grenzüberschreitenden Bank-, Wertpapier- und

Anlagedienstleistungen fehlt heute der aktive Marktzugang weitgehend.

Für die Schweizer Banken ist eine institutionelle Regelung mit der EU

ein entscheidender Schritt, damit für die Branche notwendige und

praktikable Marktzugangslösungen konkretisiert werden können - sowohl

in Bezug auf wichtige Partnerstaaten als auch auf EU-Ebene. Dabei

geht die SBVg im Bereich der staatlichen Beihilfen davon aus, dass

das InstA (insb. Art. 8) kein Präjudiz setzt und damit eine auf die

Bankenbranche zugeschnittene Marktzugangslösung möglich bleibt.



Roadmap zur Verbesserung des Marktzugangs



Derzeit weist das InstA keine Elemente für Finanzdienstleistungen

auf. Deshalb ist es für die Bankenbranche wichtig, dass mit der EU

geklärt wird, wie der Marktzugang konkret verbessert werden kann.

Dies sollte in einer Roadmap definiert werden. Dabei stehen folgende

Punkte im Vordergrund:



- Der Abschluss finanzspezifischer Äquivalenzverfahren wie oben

erwähnt.

- Die Sicherstellung, dass das InstA Optionen für sinnvolle und

praktikable Marktzugangslösungen ermöglicht. Diese sollen die

Realitäten der Bankenbranche berücksichtigen und weniger weit gehen,

als ein sektorielles Finanzdienstleistungsabkommen (FDLA). Der

Marktzugang muss auf jeden Fall über den Rahmen der bestehenden

Äquivalenzverfahren hinausgehen, weil dieser nicht alle relevanten

Geschäftsbereiche der Schweizer Banken umfasst. Insbesondere bei

Bank- und Vermögensverwaltungs- sowie Anlageberatungsdienstleistungen

schafft das InstA Raum für Marktzugangslösungen.

- Als mittel- bis langfristiges Ziel soll eine Verbesserung des

gegenwärtigen Äquivalenzregimes (im Sinne von «enhanced equivalence»)

durch Berechenbarkeit, Transparenz, Versachlichung angestrebt werden.



Es steht viel auf dem Spiel



In der Schweiz werden Vermögen von Kunden aus dem EU-Raum in der

Grössenordnung von etwa CHF 1'000 Milliarden betreut. Rund 20'000

Bankmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sind direkt in diesem

Geschäftsbereich aktiv. Dies generiert in der Schweiz jährlich

Steuern von schätzungsweise 1.5 Milliarden Franken. Im Bereich des

Asset Managements in der Schweiz werden nebst dem Heimmarkt Vermögen

von vorwiegend institutionellen EU-Kunden in der Grössenordnung von

rund CHF 100 Milliarden betreut. Die Bedeutung des Marktzugangs

wächst, da der Heimmarkt zunehmend gesättigt ist und die Nachfrage

nach institutionellem Asset Management in der EU zunehmen wird. Ohne

ein institutionelles Abkommen besteht das Risiko, dass dieses

bedeutende Geschäft entsprechend schrumpft.



Über die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg)



Die SBVg vertritt als Stimme der Bankenbranche die Interessen der

Banken gegenüber Wirtschaft, Politik, Behörden und der breiten

Öffentlichkeit. Sie engagiert sich für unternehmerische

Handlungsspielräume und offene Märkte und tritt für wettbewerbsfähige

Rahmenbedingungen ein, die Raum für Entwicklung und Innovation

bieten. Die SBVg wurde 1912 gegründet und vereint fast 300

Mitgliedinstitute sowie 12'000 Einzelmitglieder.



Weitere Informationen



Diese Medienmitteilung ist in Deutsch, Französisch und Englisch

auf www.swissbanking.org verfügbar.



Originaltext: Schweizerische Bankiervereinigung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067420

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067420.rss2



Kontakt:

Michaela Reimann, Leiterin Public & Media Relations

michaela.reimann@sba.ch | +41 61 295 92 55



Serge Steiner, Leiter Public & Media Relations

Serge.steiner@sba.ch | +41 61 295 93 95

www.swissbanking.org | twitter.com/SwissBankingSBA