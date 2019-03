Bei der Deutschen Telekom läuft am heutigen Donnerstag die Hauptversammlung. Angesichts zahlreicher offener Themen wie der 5G-Auktion oder der anstehenden Fusion mit Sprint gibt es viele Fragen an Konzernchef Timotheus Höttges. So könnte es beispielsweise zu einer heftigen Kürzung der Dividende kommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...