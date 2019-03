Der Münchner Konzern konnte seine Ziele im abgelaufenen Geschäftsjahr erreichen. Baywa kündigte an, zukünftig noch viel stärker und zielgerichteter eine "grüne Perspektive" bei der Ausgestaltung ihrer Geschäftsstrategien und -modelle verankern zu wollen.Die Baywa AG hat ihre vorläufigen Geschäftszahlen für 2018 bestätigt. So sei im vergangenen Jahr der Umsatz um 3,6 Prozent auf 16,6 Milliarden Euro gesteigert worden. Auch das EBIT erhöhte sich leicht von 171,3 auf 172,4 Millionen Euro, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Dabei sei der Einmaleffekt des Vorjahres ...

