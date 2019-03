LEIDEN, the Netherlands, March 28, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- OcellO B.V., ein Auftragsforschungsinstitut, das 3D-zellbasierte Assay-Dienstleistungen für die Pharmaindustrie zur Entdeckung von Medikamenten anbietet, hat heute bekanntgegeben, dass es eine Verinbarung über In-vitro-Forschungsdienstleistungen mit Merus N.V. (Nasdaq: MRUS), einem Unternehmen im Bereich der klinischen Immunonkologie, das innovative Therapeutika mit humanen bispezifischen Antikörpern entwickelt, für das MCLA-158 Biclonics-Programm von Merus und andere nicht offengelegte Biclonics-Entdeckungsprogramme abgeschlossen hat.



Gemäß der Vereinbarung wird OcellO für Merus über einen Zeitraum von zwei Jahren In-vitro- Forschungsdienstleistungen für einen Gegenwert von 1 Million € erbringen. OcellO wird seine 3D-Co-Culture-Screening-Technologie für die Immunonkologie auch zur Unterstützung anderer nicht offengelegter Merus Biclonics-Entdeckungsprogramme einsetzen.

Merus entwickelt MCLA-158 in einer klinischen Studie der Phase I, an der Patienten mit soliden Tumoren teilnehmen. Der initiale Fokus liegt auf metastasierendem Darmkrebs. MCLA-158 bindet an Krebsstammzellen, die den Stammzellmarker LGR5 (Leucine-Rich Repeat G-Protein Coupled Receptor 5) und epidermale Wachstumsfaktorrezeptoren (EGFR) exprimieren. "Mit dieser neuen Verpflichtung freut sich Merus darauf, die langjährige produktive Beziehung zum Team von OcellO auszubauen", sagte Mark Throsby, CSO von Merus.

"Diese bedeutende Dienstleistungsvereinbarung zwischen OcellO und Merus ermöglicht es OcellO, weiter in die Technologieplattform des Unternehmens zu investieren - insbesondere für die Entdeckung von Medikamenten im Bereich der Immunonkologie -, um die Anforderungen von Merus und anderen Unternehmen in diesem Bereich zu erfüllen", sagte Leo Price, CEO von OcellO.

Über OcellO B.V.

OcellO ist ein führender Anbieter von Testdienstleistungen für Entwicklungskandidaten unter Verwendung fortschrittlicher organotypischer menschlicher Gewebemodelle für Krebs, Entzündungen und polyzystische Nierenerkrankungen. Automatisierte 3D-Zellkultur wird in einer robusten Plattform mit hochauflösender 3D-Bildgebung und -Analyse kombiniert, die Skalierbarkeit bietet, ohne die biologische Komplexität zu beeinträchtigen. Die Dienstleistungen des Unternehmens zur Entdeckung von Krebsmedikamenten verwenden Organoide, Tumornachbildungen, die auf von Patienten abgeleiteten Xenotransplantaten basieren, und von Patiententumoren abgeleitete Tumormodelle, die die meisten soliden Tumorarten widerspiegeln und verschiedene Komponenten des Immunsystems enthalten. Hinter der Technologie von OcellO steht ein engagiertes und kompetentes Team von Wissenschaftlern und Projektmanagern, deren Ziel es ist, Kunden zu ermöglichen, das volle Potenzial ihrer wichtigsten Kandidaten und Wirkstoffsammlungen zu erkunden und zu demonstrieren.

