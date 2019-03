Der IT-Dienstleister S&T rechnet dank der zunehmenden Digitalisierung im laufenden Jahr und darüber hinaus mit starkem Wachstum. Im laufenden Jahr soll der Umsatz ohne die Effekte möglicher weiterer Übernahmen um rund elf Prozent auf 1,1 Milliarden Euro steigen, wie das im TecDax notierte österreichische Unternehmen bei der Bekanntgabe der detaillierten Zahlen für 2018 am Donnerstag in Linz mitteilte.

Beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwartet das Management einen Anstieg auf 100 Millionen Euro nach 90,5 Millionen im Jahr 2018. Unternehmenschef Hannes Niederhauser will in den kommenden Jahren weiter von der zunehmenden Digitalisierung von Prozessen im Alltag und der Industrie profitieren. So soll der Umsatz bis 2023 auf rund zwei Milliarden Euro und das operative Ergebnis auf mindestens 200 Millionen Euro klettern.

S&T hatte bereits Mitte Januar die Eckdaten für 2018 vorgelegt und zudem den Rückkauf von Aktien angekündigt. Neu war nun der Nettogewinn: Er stieg um gut 60 Prozent auf 48,5 Millionen Euro. Die Dividende soll - wie bereits bekannt - um 0,03 auf 0,16 Euro steigen.

Seit der Bekanntgabe der Eckdaten im Januar hatte der Kurs der Aktie bereits deutlich angezogen - an diese positive Tendenz konnte das Papier nach den detaillierten Zahlen und dem bestätigten Ausblick anknüpfen. Das Papier gewann am Vormittag zuletzt rund fünf Prozent an Wert.

Im Jahresverlauf hat die Aktie damit bereits um fast 44 Prozent zugelegt und zählt damit zu den größten Gewinnern im TecDax. Damit konnte die Aktie ihre Kursverluste vom Jahresende zum Teil wieder auswetzen. Das Papier war Ende 2018 bis auf 15,20 Euro abgestürzt, nachdem es im September noch das Mehrjahreshoch von etwas mehr als 28 Euro erreicht hatte.

Mit dem Kursgewinn vom Donnerstag kostet die Aktie wieder knapp 23 Euro - das Unternehmen mit rund 4300 Mitarbeitern ist an der Börse derzeit 1,5 Milliarden Euro wert./zb/stw/mis

