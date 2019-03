++ Inflationsdaten aus Deutschland enttäuschen ++ DE30 könnte über Swing-Niveau von Anfang März brechen ++ Bayer verlor zweite Gerichtsverhandlung bei Roundup-Produkt ++ Aktien aus China und Japan verzeichneten während der asiatischen Handelszeiten deutliche Kursverluste, während die Aktien in Australien zulegen konnten. Der Beginn der Sitzung in Europa kann jedoch als gemischt bezeichnet werden. Die Aktien in Spanien, Italien und Russland entwickelten sich unterdurchschnittlich, während die britischen und portugiesischen Unternehmen am stärksten zulegten. Bergbauunternehmen steigen, während Immobiliengesellschaften in den ersten Handelsminuten am meisten zurückbleiben. Der DE30 bewegt sich weiter nach oben, nachdem er wieder Abstand von der 50-Tage-Linie nehmen konnte. Sollte die positive Stimmungen anhalten, könnte der deutsche Leitindex über dem Swing-Level von Anfang März (11.500 Punkte-Bereich) schließen. Ein Bruch über den jüngsten Höchststand könnte jedoch schwer zu erreichen ...

