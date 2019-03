Die Wohnpreise in Deutschland steigen unaufhaltsam. Doch hier und da gibt es noch Schnäppchen. Wo es 100 Quadratmeter Wohnraum für weniger als 100.000 Euro gibt - und wo sich der Kauf auch wirklich lohnt.

Es ist eine Summe, die für den Großteil Deutschlands astronomisch klingt: In München hat der Quadratmeterpreis für Kaufimmobilien erstmals die Schwelle von 7000 Euro überschritten. 7509 Euro mussten Immobilienkäufer hier voriges Jahr pro Quadratmeter Wohnfläche zahlen. Das zeigt der Immobilienatlas der Postbank.

Auch in den meisten anderen Städten und Kreisen wurden Immobilien immer teurer: 365 von 401 untersuchten Gebieten verzeichneten 2018 einen Preisanstieg. Im Vorjahr waren es nur 242 gewesen. Günstiger Wohnraum wird damit in Deutschland immer mehr zur Mangelware, allen Es-wird-günstiger-Prophezeiungen zum Trotz.

Hinter diesen immer neuen Rekord-Wasserständen wird eine andere Wahrheit jedoch oft übersehen: Es gibt auch noch Städte und Kreise, in denen Wohnraum sehr günstig ist. In immerhin 38 Regionen liegt der Quadratmeterpreis bei unter 1000 Euro. Eine 100-Quadratmeter-Wohnung kostet hier also weniger als 100.000 Euro - ohne Kaufnebenkosten, versteht sich.Die meisten günstigen Orte liegen in den neuen Bundesländern. Es gibt aber auch in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Bayern noch erschwinglichen Wohnraum.

Am günstigsten sind Wohnungen und Häuser der Postbank-Studie zufolge in Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt. Hier gibt es ...

