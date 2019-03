Vor allem das Textil- und Möbelgeschäft des Konzerns hat unter dem heißen Sommer gelitten. An den Wachstumszielen hält das Unternehmen aber fest.

Der Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr (28.2.) unter dem langen und heißen Sommer gelitten und dabei an Gewinn eingebüßt. Die Witterung habe sich auf das Textil- und Möbelgeschäft des Konzerns ausgewirkt, teilte Otto am Donnerstag in Hamburg mit.

Zusammen mit den geplant hohen Investitionen in die Weiterentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...