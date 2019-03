Hamburg (ots) - Ein Kriegsgefangener aus Deutschland, der sich als Torwart bei Manchester City durchsetzt, mit gebrochenem Genick ein Pokal-Finale gewinnt und zu einem Fußball-Idol in England wird: Die bewegende Lebensgeschichte von Bert Trautmann erzählt jetzt nicht nur der Kinofilm "Trautmann", sondern auch die "Sportclub Story" am Sonntag, 31. März, um 23.35 Uhr im NDR Fernsehen. Ab Sonntagnachmittag steht der Film bereits in der NDR Mediathek. Autor Boris Poscharsky interviewte den inzwischen verstorbenen Bert Trautmann im Jahr 2000. Für die nun produzierte Dokumentation sprach Poscharsky außerdem mit Trautmanns Frau Marlis und weiteren Zeitzeugen. Neben Szenen des Spielfilms sind auch viele Originalaufnahmen zu sehen. Die "Sportclub Story" zeigt nicht nur die Geschichte eines unvergessenen deutschen Torwarts, sondern auch die verbindende Kraft des Sports.



Der gebürtige Bremer Bert Trautmann meldet sich im Zweiten Weltkrieg freiwillig zur Luftwaffe. 1944 wird er von britischen Soldaten gefasst und in ein Kriegsgefangenenlager auf der Insel gebracht. Als eine Lager-Fußballmannschaft gegründet wird, geht der ehemalige Handballer ins Tor. Nachdem ihn Manchester City verpflichtet, gibt es zunächst Proteste gegen den Deutschen. Mit überragenden Leistungen und seiner Bescheidenheit gewinnt er aber die Herzen der Fans. Zur Legende wird Trautmann, als er sich 1956 im englischen Pokal-Finale bei einem Zusammenstoß das Genick bricht, weiterspielt und den Sieg seines Teams sichert. Im Jahr 2007 wählten ihn die Fans zum besten Manchester-City-Spieler aller Zeiten.



