Der Grünen-Politiker Sven Giegold wirbt bei der Europäischen Union für eine längere Verschiebung des Brexits, um ein zweites Referendum in Großbritannien zu ermöglichen. Dabei "sollte die EU in Kauf nehmen, dass die Briten nochmals an den Europawahlen teilnehmen", erklärte der Europaabgeordnete am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.

Die Idee einer zweiten Volksabstimmung gewinne bei Bürgern und Abgeordneten in Großbritannien an Zustimmung, meinte Giegold. Am Wochenende hätten eine Million Menschen in London demonstriert, fast sechs Millionen hätten eine Petition gegen den Brexit unterzeichnet.

"Europa sollte dieser Massenbewegung in Großbritannien mit großer Offenheit entgegentreten", sagte Giegold, der für die deutschen Grünen als Spitzenkandidat in die Europawahl im Mai geht. "Die Briten sind und bleiben willkommen in der EU. Dieses Willkommenssignal sollte die EU nun nach Großbritannien senden."

Im britischen Unterhaus hatte es bei einer Abstimmung am Mittwochabend keine Mehrheit für ein zweites Referendum über den EU-Austritt gegeben. Im Vergleich zu anderen Optionen gewann dieser Vorschlag aber relativ viele Stimmen. Die britischen Wähler hatten im Juni 2016 mit knapper Mehrheit dafür gestimmt, die EU zu verlassen./vsr/DP/jha

AXC0213 2019-03-28/12:28