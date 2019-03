Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen/Potsdam (pts025/28.03.2019/12:05) - Es ist eines der letzten unbebauten Grundstücke am Jungfernsee vor den Toren Potsdams, für das der Bremer Wohnbauträger INTERHOMES nun den Zuschlag erhielt: 4.400 Quadratmeter Bauland, auf dem Platz für 12 Doppelhaushälften mit Gartengrundstück ist. Der Vertriebsstart erfolgt noch in 2019. Mit dem Ankauf dieses Areals schließt die INTERHOMES AG an das bereits ausverkaufte, sich aber noch im Bau befindliche Wohngebiet "Petri Quartier" an, bei dem seit 2016 insgesamt 36 Doppelhaushälften realisiert werden. Die neue Planung auf dem Anschlussgrundstück sieht den Bau von weiteren 12 Doppelhaushälften vor. Aktuell ist INTERHOMES mit drei Wohnanlagen in der Region Berlin am Markt: mit Village Lichtenrade, wo ein buntes Stadtviertel entsteht, mit den Dichtervillen in Karlshorst, die elegante Stadtwohnungen anbieten sowie mit dem Großprojekt Mein Falkenberg, bei dem über 1.200 Wohneinheiten in einer Mischung aus Geschosswohnungsbau und Reihenhäusern für den kommunalen Besitz entstehen. Weitere Informationen: Mit über 12.000 bundesweit gebauten Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern und Eigentumswohnungen seit 1968, einem Umsatz von 125 Mio. EUR (2017) und rund 200 Mitarbeitern bundesweit ist die INTERHOMES AG heute einer der großen Bauträger Deutschlands. Das Ziel: begeisterte Kunden! Und natürlich begeisterte Mitarbeiter! Dafür stehen die Auszeichnungen "familienfreundlicher Arbeitgeber" (2010, 2016, 2017) und "Great Place to Work" (2012, 2013, 2017). Für seine hohe Kreditwürdigkeit und beste Bonität wird das Unternehmen seit Jahren in Folge ausgezeichnet. Im Jahre 2018 feierte das Unternehmen sein 50-jähriges Bestehen. Web: http://www.interhomes.de (Ende) Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411 233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190328025

