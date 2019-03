Die Aktie von Nordex hat am Mittwoch noch einmal ordentlich draufgesattelt. Im Tagesverlauf ging es noch einmal um rund zehn Prozent nach oben auf 14,47 Euro. Der Monatsgewinn des Windturbinenherstellers beträgt somit bereits rund 30 Prozent. Und klar, am Dienstag hatte Nordex mitgeteilt, dass man sein Produktportfolio mit einer Multi-Megawattanlage in der 5-MW-Klasse erweitere und für 2019 deutliches Umsatzwachstum erwarte. Doch einig sind sich Marktbeobachter ob der Tragfähigkeit des aktuellen ... (Achim Graf)

