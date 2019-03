Das erste Schiff von Virgin Voyages, Scarlet Lady, wird einen Plattenladen an Bord, ein Karaoke-Studio und kunstvoll ausgewählte Musik bieten

Virgin Voyages Residenzprogramm mit Mark Ronson, MK (Marc Kinchen) und Sofi Tukker

Virgin Voyages, die neue Lifestyle-Marke, die die Reisebranche aufmischen soll, kehrt zu ihren Wurzeln der Virgin-Marke zurück und schafft auf ihrem ersten Schiff, Scarlet Lady, ein unvergleichliches Musikerlebnis. Zur Eröffnung der Saison 2020 wird die Scarlet Lady mit einem Plattenladen namens Voyage Vinyl, The Groupie, einer privaten Karaoke- und Gaming-Lounge, sowie perfekt kuratierter Musik und Auftritten von aufstrebenden Künstlern und Musik-Trendsettern für Virgin Voyages Sailors ausgestattet sein.

Das Residenzprogramm von Virgin Voyages bietet Auftritte von Weltklasse-Talenten auf Schiffen, im Hafen und im The Beach Club in Bimini. Erst letzten Monat gab Virgin Voyages bekannt, dass der Grammy- und Oscar-prämierte DJ, Songwriter und Plattenproduzent Mark Ronson sich für 2020 zu vier Auftritten im The Beach Club in Bimini verpflichtet hat. Basierend auf der Nachfrage der Sailors hat das Unternehmen das mit Stars besetzte Residenz-Musikangebot um den Multi-Platin-Chart-Künstler, DJ, Produzent/Remixer MK (Marc Kinchen) erweitert, der sich für 2020 zu einer Performance verpflichtet hat.Das für den Grammy nominierte Duo für elektronische Musik Sofi Tukker, bekannt für seinen tollen Hit Best Friend, wird ebenfalls am Virgin Voyages Residenzprogramm teilnehmen.

Mit der tief verwurzelten Geschichte der Marke Virgin in der Musik wird die akustische Identität von Virgin Voyages an Bord der Scarlet Lady zum Leben erweckt. Jeder Raum auf der Scarlet Lady wird eine einzigartige Energie haben, die von den Geschmacksspezialisten der Branche sorgfältig entwickelt und durch aufstrebende Talente und besondere Gastspiele zum Leben erweckt wird. Die klangliche Identität von Virgin Voyages wird ein Zuhause in der elektronischen Musik haben, aber auch andere Musikrichtungen einbeziehen und sicherstellen, dass alle Sailors einen Sound finden, den sie lieben. Die Marke definiert Elektronik nicht nur als traditionellen "EDM"-Sound, sondern integriert alle elektronisch programmierten Sounds, auch die klassischerer Epochen, und die frühen Innovatoren des Sounds von seltenen Disco-Tracks über 80er Jahre-Sounds bis hin zu anderen wichtigen Perioden des elektronischen Sounds. Das bedeutet, dass zeitlose Klassiker aus verschiedenen Genres kunstvoll mit neuen und aufstrebenden Künstlern kombiniert werden. Beruhigende Geräusche werden zu gegebener Zeit eingebaut, um sicherzustellen, dass Momente der Entspannung und Verjüngung reichlich vorhanden sind.

Als Teil von Virgin Voyages kompromisslosem Umgang mit Musik kündigte die Marke auch die Erweiterung ihres Kreativkollektivs von Design, Essen und Unterhaltung auf Musik an. Das neue Kreativkollektiv von Virgin Voyages wird WhiteLabel Creative umfassen, eine Gruppe von Insidern der Musikindustrie, die sich auf sensorisches Branding und kulturelle Programme für Hospitality- und Lifestyle-Erlebnisse spezialisiert haben. WhiteLabel Creative ist verantwortlich für die Entwicklung der Hintergrund-Klangpaletten auf dem gesamten Schiff und die Sicherung der DJs für The Beach Club im Residenzprogramm von Bimini.

In Virgins Musikgeschichte ist mit Voyage Vinyl, dem Plattenladen an Bord der Scarlet Lady, etwas Altes wieder neu. Voyage Vinyl wird der ideale Ort an Bord für Sailors sein, um Musik aus allen Epochen und Genres zu erleben. Voyage Vinyl verfügt über persönliche Hörstationen, in denen Sailors ihre Lieblingsalben sowohl aktuell als auch klassisch genießen können. Sailors, die nach etwas Einzigartigem suchen, können auch nach limitierten, kuratierten Alben und Sonderausgaben von Klassikern suchen. Die Sailors können auch Musikzeitschriften, Kopfhörer und Plattenspieler kaufen.

Voyage Vinyl wird auch als Performance-Spot für Live-Sets dienen, die von den Resident DJs der Scarlet Lady gemischt werden.

Sailors können sich bei The Groupie, der buchbaren Karaoke-, Spiel- und Film-Lounge von Virgin Voyages, entspannen. Entworfen von Roman Coppola, wurde The Groupie als modernistische Variante eines Karaoke-Raums im japanischen Stil konzipiert, in dem Sailors mit Freunden gerne zu ihren Lieblingssongs singen.

Feiern des Musikstarts

Als Teil ihres Engagements für Musik und die Schaffung sinnvoller, klanglicher Erlebnisse für Sailors und Fans der Marke verschenkt Virgin Voyages Tickets für das REVOLVEfestival mit einem Virgin Voyages Beach Lounge Erlebnis am Samstag, den 13. April und Sonntag, den 14. April in La Quinta, Kalifornien. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, kann sich unter www.virginvoyages.com/RevolveFestival anmelden.

Virgin Voyages kündigte seine Musikstrategie in einer Podiumsdiskussion auf der Winter Music Conference an und wird in der lokalen Musikszene partizipieren, indem sie einen Teil von Gramps, 176 NW 24th St, Miami, in Wynwood für fünf Tage von Dienstag, 26. März bis Samstag, 30. März, von 16 bis 23 Uhr übernehmen wird. Barbesucher haben die Möglichkeit, ihre eigene Kunst als Takeaway-Artikel in einer Vinyl-Spin-Art-Station zu kreieren. Virgin Voyages wird auch einen epischen Instagram-Moment erleben, in dem die Besucher auf eine riesige Drehscheibe springen und in einem Fotoautomat Aufnahmen für Instagram machen können. Barbesucher erhalten einen Schlüsselanhänger zu einem speziellen Schließfach bei Gramps, wo sie ihr Glück versuchen können, spezielle Virgin Voyages Swag, Vinylplattenspieler, Vintage-Platten und mehr zu gewinnen.

ÜBER VIRGIN VOYAGES

Virgin Voyages ist eine globale Lifestyle-Marke, die sich der Schaffung der unwiderstehlichsten Urlaubserlebnisse der Welt verschrieben hat. Virgin Voyages ist in den USA, in Großbritannien und Europa präsent und hat derzeit vier Schiffe beim Schiffbauunternehmen Fincantieri bestellt.

Im Hinblick auf die für 2020 geplante Eröffnungssaison wurde das erste Schiff von Virgin Voyages, die "Scarlet Lady", nach dem Vorbild des eleganten Luxus einer modernen Yacht entworfen. Mit Räumen, die von einigen der wichtigsten Namen der zeitgenössischen Innenarchitektur entworfen wurden, wird die "Scarlet Lady" erwachsenen Reisenden ab 18 Jahren vorbehalten sein und ihnen ein Refugium auf See bieten. Eine Dosis "Vitamin See" wird auf natürliche Weise über das gesamte Schiff verabreicht, wobei das Wohlbefinden durch eine Mischung aus hochenergetischen Momenten in Verbindung mit Entspannung und Verjüngung aktiviert wird. Die "Scarlet Lady" wird auch mit verführerischer Unterhaltung und über 20 erstklassigen lauschigen Speiselokalitäten an Bord aufwarten. Mit Luxus einmal anders oder Rebellious Luxe, wie das Unternehmen es nennt, wird Virgin Voyages seinen Kreuzfahrtgästen mit allen Restaurants, Gruppenfitnesskursen, Softdrinks und vielen weiteren Virgin-Überraschungen, die im Preis inbegriffen sind, einen unglaublichen Mehrwert bieten. Die "Scarlet Lady" wird 2020 von Miami aus in die Karibik segeln und mehr als 2.770 Gästen und 1.160 Crew-Mitgliedern aus aller Welt Platz bieten. Informieren Sie sich unter virginvoyages.com über die aktuellsten Neuigkeiten.

