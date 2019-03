Leipzig (ots) - Wir laden Sie herzlich zur Vorstellung der MDR-Konzertsaison 2019 | 20 ein. Das Pressegespräch beginnt



am Mittwoch, 10. April 2019 um 10 Uhr bei MDR KLASSIK (Augustusplatz 9a, 04109 Leipzig)



Programmdirektorin Dr. Katja Wildermuth, Hauptabteilungsleiter Heiner Louis, Karen Kopp, Managerin des MDR-Sinfonieorchesters, und Claudia Zschoch, Managerin des MDR-Rundfunkchores sowie des MDR-Kinderchores, werden Ihnen die Höhepunkte und Neuerungen der kommenden Konzertsaison präsentieren und für Fragen zur Verfügung stehen. Zudem wird im Rahmen dieses Termins der künftige Künstlerische Leiter des MDR-Rundfunkchores vorgestellt und der Vertrag unterzeichnet.



Im Anschluss besteht bei einem kleinen Imbiss die Möglichkeit zum Gespräch.



Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen, und bitten um eine kurze Rückmeldung an Miriam Ritter, Tel. (0341) 3 00 87 04, E-Mail: Miriam.Ritter@mdr.de.



