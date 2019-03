Frankfurt (www.fondscheck.de) - Barbara Rupf Bee wird am 15. Mai 2019 zu Allianz Global Investors (AllianzGI) wechseln und als Head of Europe, Middle East & Africa (EMEA) die Leitung der Vertriebsfunktion in dieser Region übernehmen, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...