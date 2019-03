Mainz (ots) - Samstag, 30. März 2019, 12.05 Uhr



Menschen - das Magazin Moderation: Sandra Olbrich



Anders reisen Waltraud und Volker lieben ihren Fußballclub Arminia Bielefeld und das Reisen. Einmal im Jahr fährt eine Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung ins Trainingslager des Vereins. Seit 2004 organisiert das Freizeit- und Kulturzentrum Neue Schmiede in Bielefeld-Bethel diese Tour, bei der die Profifußballer und die Fans mit Behinderung auf Tuchfühlung gehen. Die Arminenschmiede ist im deutschen Fußball der größte Behinderten-Fanclub. Es wird eine aufregende Woche für Waltraud und Volker im spanischen Benidorm: Übernachten im selben Hotel wie die Spieler des Vereins der 2. Bundesliga, Ausflüge, Trainingsbesuche und Testspiele, darunter auch ein Freundschaftsspiel zwischen Mitarbeitern des DSC Arminia Bielefeld und der Bethel-Reisegruppe. Das ZDF durfte als erstes Fernsehteam überhaupt die Gruppe ins Trainingslager begleiten.







Samstag, 30. März 2019, 17.05 Uhr



Länderspiegel Moderation: Yve Fehring



Sommer- oder Winterzeit? - Was künftig gelten soll Streik oder schwänzen? - Schüler weiter auf der Straße Kretschmanns Diesel-Dilemma - Grüne Politik im Autoland Hammer der Woche - Desaster beim Glasfaserausbau







Samstag, 30. März 2019, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss



Gäste: Arnd Peiffer, Biathlon-Weltmeister Mariama Jamanka, Annika Drazek Bob-Weltmeisterinnen



Fußball-Bundesliga, 27. Spieltag Topspiel: RB Leipzig - Hertha BSC



1. FC Nürnberg - FC Augsburg Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach Werder Bremen - 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg SC Freiburg - Bayern München Hoffenheim - Bayer Leverkusen (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 27. Spieltag VfL Bochum - Hamburger SV Union Berlin - SC Paderborn Darmstadt 98 - Jahn Regensburg



Formel 1: Bericht aus Sakhir Großer Preis von Bahrain







Sonntag, 31. März 2019, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Organspende - wie soll ich mich entscheiden? Drei Viertel der Deutschen stehen der Organspende positiv gegenüber, aber nur 36 Prozent haben einen Organspendeausweis. Wie passt das zusammen? "sonntags" geht diesem Widerspruch nach. Gesundheitsminister Spahn will eine breite Debatte über ein neues Gesetz zur Regelung für die persönliche Entscheidung zu einer Organspende. Was bedeutet das für mögliche Spender und deren Angehörige? Welche moralischen Fragen sind damit verbunden?







