Genf (ots/PRNewswire) - Firmenich, der weltweit größte private

Aromen- und Duftstoffhersteller, hat heute seine dritte Fallstudie am

Wharton School's Zicklin Center for Business Ethics der University of

Pennsylvania gestartet. Die Studie veranschaulicht, wie Business ein

Katalysator für gesellschaftliche Innovationen sein kann und

unterstreicht damit Firmenichs Pionierarbeit in der Sanitärversorgung

mit bahnbrechenden Technologien zur Bekämpfung von unangenehmen

Gerüchen. Firmenich erfindet die Toilettenerfahrung in

einkommensschwachen Ländern neu, indem es den unangenehmen Geruch

öffentlicher Toiletten beseitigt und dazu beiträgt, die Verbreitung

von Krankheiten durch menschlichen Abfall einzudämmen. Nach

Lancierung dieser Fallstudie mit Führungskräften der nächsten

Generation bei Wharton teilte Firmenichs CEO Gilbert Ghostine diese

Arbeit zudem mit führenden Vertretern der Weltbank, um zu

demonstrieren, wie Unternehmen die SDGs der Vereinten Nationen

effektiv voranbringen können.



"Als wir erkannten, dass der Geruch das größte Hindernis für die

Toilettenbenutzung darstellt, haben wir uns entschlossen, Teil der

Lösung zu werden, da wir bereits seit den 1930er Jahren in die

Wissenschaft der Bekämpfung unangenehmer Gerüche investieren", so

Gilbert Ghostine, CEO von Firmenich. "Die Stärkung von Studenten und

jungen Fachkräften ist wesentlich für die Sicherung einer

nachhaltigen Zukunft. Sie ist die Grundlage unseres Engagements bei

Wharton und der Weltbank, um "Geschäftsmodelle für "inklusiven

Kapitalismus" zu stimulieren."



Derzeit haben 4,5 Milliarden Menschen keinen Zugang zu

hygienischen sanitären Einrichtungen, was zu Epidemien und einer

Sterblichkeitsrate von jährlich 500.000 Kindern unter fünf Jahren

führt. Nach vierjähriger Forschungspartnerschaft mit der Bill and

Melinda Gates Foundation und einer Koinvestition von insgesamt 13

Millionen USD führte Firmenich 2017 eine Reihe bahnbrechender

Technologien zur Bekämpfung unangenehmer Gerüche ein. Diese Lösungen

spielen inzwischen in Südafrika und Bangladesh eine entscheidende

Rolle für kostengünstige Reinigungsprodukte, damit hygienische

Toiletten auf erschwingliche Weise gut riechen können.



"Bei Wharton möchten wir unsere Studenten dazu inspirieren, dem

Pioniermodell von Firmenich zu folgen, bahnbrechende Ideen mit der

Umsetzung konkreter Lösungen zu verbinden, die die SDGs

voranbringen", so Dr. Djordjija Petkoski, Lecturer and Senior Fellow

an der Wharton School. "Firmenichs wegweisende Wissenschaft wird die

Lebensqualität der Menschen nachhaltig verbessern und gleichzeitig

zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Länder beitragen."



"Die Mobilisierung der Jugend von heute ist eine der wichtigsten

Voraussetzungen, um SDGs in großem Umfang zu realisieren", so Mahmoud

Mohieldin, World Bank Group Senior Vice President. "Deshalb schließen

wir uns weltweit mit Universitäten und Unternehmen wie Firmenich

zusammen, um die Jugend als Vertreter unseres Ideas for

Action-Programms zu mobilisieren. Diese Fallstudie zur

Sanitärversorgung ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein Unternehmen

sein Know-how zur Lösung realer Probleme nutzen kann."



Im Anschluss an sein Gespräch mit Studenten der Wharton School

traf sich der CEO von Firmenich mit führenden Vertretern der Weltbank

in Washington, um zu diskutieren, wie die neue Sanitärwirtschaft

weiterentwickelt werden kann, von innovativen

Finanzierungsinstrumenten wie kostengünstigen Darlehen bis zur

Finanzierung von Projekten zur Verbesserung der Sanitärversorgung.



Jedes Jahr veranstaltet Mahmoud Mhieldin von der Weltbank zusammen

mit dem Zicklin Center der Wharton School das Ideas for

Action-Programm, einen Jugendwettbewerb für 18- bis 35-Jährige, um

innovative Ideen zur Förderung der SDGs zu entwickeln. Die

Firmenich-Sanitärfallstudie wird allen Bewerbern bereitgestellt, um

ihr Engagement für gesellschaftliche Innovationen zu fördern. Die

diesjährige Studie basiert auf zwei früheren Veröffentlichungen von

Firmenich in Zusammenarbeit mit dem Wharton School's Zicklin Center

zum verantwortungsvollen Sourcen von Vanille in Uganda und

Erkenntnissen zu einkommensschwachen Verbrauchern in Indien.



Die neue Toilettenwirtschaft wird bis 2021 global auf 200

Milliarden USD geschätzt, davon entfallen allein 62 Millionen USD auf

Indien. Dieser neue Markt eröffnet allen Sektoren zahlreiche neue

Möglichkeiten, vom Upcycling organischer Düngemittel oder

Biokraftstoffe, dem Bau oder der Reinigung neuer Toiletten bis zur

Gestaltung intelligenter Hygienelösungen wie digitalen

Toilettensensoren, die Krankheiten entdecken.



Informationen zu Firmenich



Firmenich, der weltweit größte private Aromen- und

Duftstoffhersteller, wurde 1895 in Genf, in der Schweiz, gegründet.

Getrieben von der Absicht, positive Emotionen zur Steigerung des

Wohlbefindens zu schaffen, hat Firmenich viele der weltweit

bekanntesten Duftstoffe und Aromen entworfen, die täglich über vier

Milliarden Verbraucher begeistern. Firmenich ist bekannt für seine

erstklassige Forschung und Kreativität sowie seine Führungsrolle in

Sachen Nachhaltigkeit. Das Unternehmen investiert jedes Jahr 10 %

seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung, um das Beste, was die

Natur zu bieten hat, zu verstehen und verantwortungsvoll zu teilen.

Firmenich erzielte Ende Juni 2018 einen Jahresumsatz von 3,7

Milliarden Schweizer Franken. Weitere Informationen über Firmenich

finden Sie auf www.firmenich.com.



