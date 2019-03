Der kräftigen Erholung von SMA Solar seit Jahresbeginn ist nach aktuellen Geschäftszahlen am Donnerstag wieder ein Einbruch gefolgt. Die Papiere des Herstellers von Solar-Wechselrichtern rutschen um bis zu 13,5 Prozent ab. Zuletzt verloren die Papiere 12,4 Prozent auf 19,28 Euro. Seit dem Tief seit 2015 in den letzten Tagen des alten Jahres hatten sie sich bis Ende Februar um gut 65 Prozent erholt.

Zuletzt habe bereits ein neuer Auftrieb für den Kurs gefehlt, sagte ein Börsianer. Schwache Geschäftszahlen für 2018 und negative Signale für das erste Quartal hätten die Anleger nun bewogen, nicht länger auf eine mögliche weitere Erholungswelle zu warten.

Ein weiterer Händler führte die Kursverluste auf die für das laufende Jahr in Aussicht gestellten Abschreibungen zurück. Diese lägen mit etwa 50 Millionen Euro über den Erwartungen am Markt. Auch die Umsatzprognose für das laufende Quartal von 160 bis 170 Millionen Euro erscheine ihm "sehr konservativ". Sie impliziere, dass das Geschäft mit Wechselrichtern in den kommenden Quartalen stark anziehen muss./bek/ag/mis

ISIN DE000A0DJ6J9

AXC0228 2019-03-28/13:19