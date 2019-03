Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Vorzugsaktien von Volkswagen mit "Buy" und einem Kursziel von 191 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Neue Produkte sowie mehr Effizienz dürften die Gewinne und die Barmittel steigen lassen, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Volkswagen bleibe unter den deutschen Autobauern sein Favorit./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007664039

AXC0231 2019-03-28/13:24