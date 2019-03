Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lyft-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Lyft-Aktie (ISIN: US55087P1049, WKN A2PE38) unter die Lupe. Morgen sei es soweit - eine der heißesten Tech-Firmen komme an die Börse. Die Aktien seien bereits zwei Tage nach dem Start der Roadshow überzeichnet gewesen und die Emissionsbanken hätten am Mittwoch den Ausgabepreis erhöht. ...

