Die Deutsche Bank hat im ersten Quartal vor allem im Wertpapierhandel nach Darstellung von Insidern kräftig an Boden verloren. "Der Januar war katastrophal, der Februar schlecht, im März wurde es langsam besser", sagte ein Insider am Donnerstag zu Reuters in Frankfurt. Zwei weitere mit dem Geschäftsverlauf des größten heimischen Geldhauses...

