ADLER Real Estate AG: Vorzeitige Rückzahlung der 2015/2020 Anleihe (WKN A14J3Z) beabsichtigt DGAP-Ad-hoc: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung ADLER Real Estate AG: Vorzeitige Rückzahlung der 2015/2020 Anleihe (WKN A14J3Z) beabsichtigt 28.03.2019 / 13:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ADLER Real Estate AG (ISIN XS1211417362; WKN A14J3Z) Berlin, 28. März 2019 - Die ADLER Real Estate AG, die deutsche Wohnimmobiliengesellschaft, hat J.P. Morgan als Sole Global Coordinator und J.P. Morgan sowie Morgan Stanley und Unicredit als Bookrunner beauftragt, am 1. und 2. April eine Reihe von Investoren- Meetings zu arrangieren. Eine neue unbesicherte Anleihetransaktion über 300 Mio. EUR bis 400 Mio. EUR wird vorbehaltlich der Marktbedingungen folgen. Der Erlös aus der möglichen Anleiheemission soll zur Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden. In diesem Zusammenhang beabsichtigt ADLER, vorbehaltlich einer erfolgreichen Transaktion ihr Emittentenkündigungsrecht unter den 4,750% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2020 (ISIN XS1211417362; WKN A14J3Z) (die "Schuldverschreibungen") mit einem ausstehenden Nominalbetrag von EUR 300 Mio. auszuüben und sämtliche ausstehenden Schuldverschreibungen zum Nennwert zurückzuzahlen. Sollte ADLER von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch machen, wird eine formelle Kündigung gemäß den Anleihebedingungen veröffentlicht werden. 28.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ADLER Real Estate AG Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 398 018 10 Fax: +49 30 639 61 92 28 E-Mail: info@adler-ag.com Internet: www.adler-ag.com ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02 WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0 Indizes: SDAX, GPR General Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 793017 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 793017 28.03.2019 CET/CEST ISIN DE0005008007 XS1211417362 DE000A1R1A42 DE000A11QF02 AXC0239 2019-03-28/13:37