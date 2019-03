Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für S&T auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe den zuversichtlich stimmenden Ausblick auf 2019 bestätigt, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/mis

