Die Zooplus-Aktie konnte im vergangenen Jahr noch einmal bis auf 191,47 Euro ansteigen und ging anschließend in eine Korrektur über. In der Zwischenzeit hat sich daraus ein massiver Abwärtstrend entwickelt, der den Kurs um fast 45 Prozent hat einbrechen lassen. Die Verkaufslust der Anleger ist ungebrochen, der März brachte bislang Verluste von gut 14 Prozent. Auf das Jahr gesehen notiert die Aktie mit 16,15 Prozent im Minus, was im historischen Vergleich eine klare Underperformance darstellt. ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...