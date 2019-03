Thema heute:

Wissenschaft erleben: Jetzt Plätze sichern in den Osterferienkursen und Schnupperangeboten der Hochschule Koblenz

Die Ferienkurse und Schnupperangebote, die die Hochschule Koblenz in den Osterferien für Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren anbietet, haben noch Plätze frei. Die jeweils eintägigen Kurse für verschiedene Altersgruppen drehen sich rund um technisch-mathematische Fragestellungen und wecken die Lust auf ein Studium in diesem Bereich.

Zusätzlich erhalten die Teilnehmenden einen interessanten Einblick in die Hochschulstandorte in Koblenz und Höhr-Grenzhausen. Die Ferienangebote sind kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist jedoch erforderlich. Infos dazu unter www.hs-koblenz.de/ferienangebote.

Am RheinMoselCampus Koblenz sind noch in drei Ferienangeboten Plätze frei: Im Ferienkurs "Mathe und Physik - Wofür brauche ich das überhaupt?" am 26. April führen die 13- bis 17-Jährigen elektrotechnische Versuche und Aufbauten durch, die Phänomene aus dem täglichen Leben erklären. Dabei erkunden sie anwendungsnah, welche mathematischen und physikalischen Grundlagen diesen zugrunde liegen. Am 29. April können Interessierte ab 16 Jahren gemeinsam mit Studierenden an der Vorlesung und dem Laborpraktikum zur Messtechnik teilnehmen. Und am Schnuppertag "Grundlagenvorlesungen Physik und Mathematik" am 30. April können Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren Vorlesungen besuchen, die im ersten Semester der Studiengänge Elektrotechnik, Informationstechnik oder Mechatronik auf dem Stundenplan stehen. Ein Studi-Scout führt sie über den Campus und beantwortet alle Fragen rund ums Studium.

In der Hochspannungshalle erleben die Nachwuchsstudierenden dann spannende Versuche - hochspannend im wahrsten Sinne des Wortes. Auch am WesterWaldCampus in Höhr-Grenzhausen können Schülerinnen und Schüler ab 16 Jahren ins Studium reinschnuppern. Im Ferienkurs "Keramik studieren? Die Faszination keramischer Werkstoffe" am 25. April lernen sie Glas und Keramik von einer ganz neuen Seite kennen, besuchen gemeinsam mit Studierenden eine Vorlesung und wenden dann ihre neuen Kenntnisse bei Versuchen im Keramiklabor an. Die Hochschule Koblenz bietet die Ferienkurse im Rahmen des Hochschulprogramms "Wissen schafft Zukunft", des Hochschulpaktes III sowie der Initiative "MINT läuft" des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz an. Durch die begrenzte Teilnehmerzahl ist eine vorherige Anmeldung notwendig.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.