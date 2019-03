Die Fluglinie Easyjet startet am 4. Mai eine Flugverbindung zwischen Berlin und der Nordseeinsel Sylt. Die neue Verbindung zwischen Berlin-Tegel und Sylt sei ab sofort buchbar und werde einmal pro Woche (samstags) bedient, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Berlin mit./mho/DP/mis

