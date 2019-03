Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation in den Bundesländern uneinheitlich

Höhere Energiepreise haben im Februar die Inflation in einer Reihe von Bundesländern geprägt. Allerdings entwickelten sich die jährlichen Inflationsraten recht unterschiedlich. Wie die Statistischen Landesämter mitteilten, stieg die Jahresteuerung in Hessen auf 1,4 Prozent. In Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ging sie hingegen auf 1,5 Prozent zurück, in Brandenburg auf 1,1 Prozent. In Sachsen verharrte sie bei 1,4 Prozent.

Wirtschaftsstimmung im Euroraum sinkt im März spürbar

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im März stärker eingetrübt als erwartet. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung sank auf 105,5 Punkte von 106,2 im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Indexrückgang auf 105,9 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator ging auf 105,0 Punkte von 105,4 zurück.

Eurozone-Geschäftsklima sinkt im März

Das Geschäftsklima in der Eurozone hat sich im März im Vergleich zum Vormonat eingetrübt. Wie die Europäische Kommission berichtete, fiel der entsprechende Index auf plus 0,53 Punkte von plus 0,69 im Februar. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von plus 0,65 Zähler erwartet.

Inflation in Spanien zieht im März an

Der Inflationsdruck in Spanien hat sich im März verstärkt. Nach Angaben der Statistikbehörde INE stieg der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) mit einer Jahresrate von 1,3 Prozent. Im Februar hatte der Wert 1,1 Prozent betragen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für Februar mit einem Anstieg auf 1,4 Prozent gerechnet.

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt hoch

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland bleibt auf einem hohen Niveau. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) verharrte im März bei 255 Zählern, wie die Bundesagentur mitteilte. "Er verbleibt damit unverändert auf hohem Niveau und signalisiert weiterhin einen hohen Personalbedarf von Betrieben und Verwaltungen", erklärte die BA.

BGA bekräftigt Exportprognose und warnt vor "China-Phobie"

Die deutschen Exporteure bekräftigen ihre Prognose für das Exportwachstum in diesem Jahr, sofern sich das Brexit-Drama und der Handelskonflikt der USA mit China und der Europäischen Union nicht weiter verschärft. Der Bundesverband Groß- und Außenhandel (BGA) rechnet mit einem Anstieg von bis zu 3 Prozent nach 3 Prozent Wachstum im vergangenen Jahr.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen steigt im Februar stärker

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Februar verstärkt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 3,7 (Vormonat: 3,4) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs mit einer Jahresrate von 3,3 (3,2) Prozent, worunter die Kredite für den Hauskauf wie im Vormonat mit einer Jahresrate von 3,5 Prozent zunahmen und die Konsumentenkredite um 6,1 (6,2) Prozent.

EZB kann TLTRO3-Konditionen während des Programms ändern

Die Europäischen Zentralbank (EZB) will bei der Umsetzung ihres dritten Programms langfristiger Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO) nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Peter Praet flexibel bleiben. Praet sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg: "Die Konditionen können während des Programms immer überprüft und geändert werden, je nach Entwicklung der Kreditvergabe, so haben wir das bei den TLTRO1 auch gemacht."

Rabobank: Staffelzins nicht wegen weiterer Senkung von Einlagenzins

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihren Bankeinlagensatz nach Einschätzung der Rabobank nicht weiter senken. "Die EZB würde ein System gestaffelter Einlagenzinsen wohl deshalb einführen, um die Gewinn der Banken zu stützen und nicht, um den Einlagensatz noch weiter in das negative Territorium zu senken, um noch mehr Stimulus zu liefern", heißt es in einem Kommentar der Bank.

China signalisiert Konzessionen für ausländische Tech-Firmen

Im Zuge der Handelsgespräche mit den USA bietet China nach Angaben aus informierten Kreisen ausländischen Technologieunternehmen einen besseren Zugang zum schnell wachsenden Cloud-Computing-Markt des Landes. Ministerpräsident Li Keqiang habe einen Vorschlag gemacht für einen Probebetrieb bei einem Gespräch mit rund drei Dutzend hochrangigen Managern gemacht, darunter von IBM, Pfizer, Rio Tinto, BMW und Daimler.

Erdogan sieht "die Zeit gekommen" für Umwandlung von Hagia Sophia in Moschee

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sieht "die Zeit gekommen" für die Umwandlung der Hagia Sophia in Istanbul in eine Moschee. Es sei ein "großer Fehler" gewesen, die einstige Moschee nach der Republikgründung 1923 in ein Museum umzuwandeln, sagte Erdogan dem Fernsehsender A Haber. Ihr Status als Museum werde entzogen werden, und "wir werden die Hagia Sophia eine Moschee nennen", sagte er.

Tschechiens Zentralbank lässt Leitzins bei 1,75%

Schweden Feb Einzelhandelsumsatz +3,0% gg Vorjahr

Schweden Feb Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +2,8% gg Vorjahr

Schweden Feb Einzelhandelsumsatz +0,2% gg Vormonat

Schweden Feb Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +0,3% gg Vormonat

